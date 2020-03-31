В причинах обрушения моста через Славянку разбирается Генпрокуратура

В причинах обрушения моста через Славянку разбирается Генпрокуратура
При обрушении моста, к счастью, никто не пострадал. Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

Генеральная прокуратура РФ инициировала разбирательство по факту обрушения моста через реку Славянку в Санкт-Петербурге.

Информация об этом появилась во вторник, 31 марта, на официальном интернет-портале правоохранительного ведомства. Сотрудники Генпрокуратуры намерены выявить причины обрушения переправы, а также оценить техническое состояние моста.

Если в ходе инспекции будут выявлены нарушения, сотрудники прокуратуры будут вынуждены реагировать согласно букве закона и заведут дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что путепровод через Славянку обвалился две недели назад, 16 марта. Предварительной причиной чрезвычайно происшествия специалисты считают подмыв грунта. Спровоцировала подмыв, в свою очередь, законсервированная теплотрасса, проходившая рядом. К счастью, обошлось без пострадавших.

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В причинах обрушения моста через Славянку разбирается Генпрокуратура
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