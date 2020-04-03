Число безработных в США выросло на 6,65 млн человек за неделю

Такого падения рынка труда в США не было даже во времена Великой депрессии. Фото: pixabay

Такого падения рынка труда в США не было даже во времена Великой депрессии. Фото: pixabay

В США за минувшую неделю произошел резкий скачок заявок на пособие по безработице от американцев.

Как говорится в отчете Министерства труда США, за минувшую неделю заявления на пособие по безработице подали 6,6 млн жителей Соединенных Штатов. Неделей ранее такую заявку подали 3,3 млн человек, что уже тогда стало рекордом. Таким образом, всего за две недели пандемии COVID-19 безработными остались больше 10 млн американцев.

Как сообщает The Wall Street Journal, экономисты отмечают, что такого падения рынка труда не было даже во времена Великой депрессии — самого большого и длительного спада американской экономики, который начался в 1929 году.

Эксперты прогнозируют, что число безработных американцев в итоге может достичь 20 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве более 10 тысяч человек обратились за пособием по безработице.