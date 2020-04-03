Число безработных в США выросло на 6,65 млн человек за неделю

Число безработных в США выросло на 6,65 млн человек за неделю
Такого падения рынка труда в США не было даже во времена Великой депрессии. Фото: pixabay

В США за минувшую неделю произошел резкий скачок заявок на пособие по безработице от американцев.

Как говорится в отчете Министерства труда США, за минувшую неделю заявления на пособие по безработице подали 6,6 млн жителей Соединенных Штатов. Неделей ранее такую заявку подали 3,3 млн человек, что уже тогда стало рекордом. Таким образом, всего за две недели пандемии COVID-19 безработными остались больше 10 млн американцев.

Как сообщает The Wall Street Journal, экономисты отмечают, что такого падения рынка труда не было даже во времена Великой депрессии — самого большого и длительного спада американской экономики, который начался в 1929 году.

Эксперты прогнозируют, что число безработных американцев в итоге может достичь 20 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве более 10 тысяч человек обратились за пособием по безработице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кризис пособие по безработице рекорд США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19
В Петербурге спасли серого тюлененка