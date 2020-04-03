РЖД отменяет 53 поезда дальнего следования, включая «Сапсаны» между Петербургом и Москвой

Если альтернативных маршрутов нет, поезда сохраняются вне зависимости от количества пассажиров. Фото: Baltphoto

Если альтернативных маршрутов нет, поезда сохраняются вне зависимости от количества пассажиров. Фото: Baltphoto

С 7 апреля РЖД отменяет 53 маршрута поездов дальнего следования. Перестанут ходить, среди прочих, три пары «Сапсанов» из столицы в Петербург и обратно.

Об этом «Российские железные дороги» сообщили на официальном сайте в пятницу, 3 апреля. Изменения планируются достаточно масштабными: помимо отмененных 53 поездов, 37 маршрутов будут курсировать с меньшей периодичностью.

В холдинге отмечают, что поезда дальнего следования отменяют, только если есть альтернативный железнодорожный маршрут, либо пассажиры выкупают меньше 25% мест. Для оптимизации работы железнодорожного транспорта, для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных, введут дополнительные остановки в малых населенных пунктах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД готова вернуть деньги за билеты, даже если они невозвратные.