Полицейские в Петербурге задержали подозреваемых в сбыте метадона

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали двоих подозреваемых в сбыте наркотического вещества.

Об этом в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Петербургу и области сообщили в пятницу, 3 апреля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Невском районе города стражи порядка под видом «закупщиков» задержали двоих местных жителей 46 лет, у которых при себе было 0,7 грамм метадона.

Позже в квартире одного из злоумышленников нашли еще 4,5 грамма запрещённого вещества, а также огнестрельное оружие: пригодные к использованию револьвер, пистолет и 130 патронов. Одного из подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, другого оставили под стражей.

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