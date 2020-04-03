Полицейские в Петербурге задержали подозреваемых в сбыте метадона

Полицейские в Петербурге задержали подозреваемых в сбыте метадона
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали двоих подозреваемых в сбыте наркотического вещества.

Об этом в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Петербургу и области сообщили в пятницу, 3 апреля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Невском районе города стражи порядка под видом «закупщиков» задержали двоих местных жителей 46 лет, у которых при себе было 0,7 грамм метадона.

Позже в квартире одного из злоумышленников нашли еще 4,5 грамма запрещённого вещества, а также огнестрельное оружие: пригодные к использованию револьвер, пистолет и 130 патронов. Одного из подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, другого оставили под стражей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сенной площади неизвестные хулиганы безуспешно пытались вскрыть банкомат.

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