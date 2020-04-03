Школьники Ленобласти с 6 апреля будут учиться дистанционно

Школы Ленинградской области с понедельника, 6 апреля, возобновляют учебный процесс. Заниматься дети будут в дистанционном формате.

О переходе на онлайн-обучение сообщил зампред правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет способ ведения дистанционного обучения. Школа вправе выбрать ресурсы и онлайн-платформы. Подробности можно узнать у классных руководителей или учителей по предметам.

Напомним, с 30 марта по 3 апреля школы, колледжи и вузы Ленинградской области временно не работали. Решение о приостановке деятельности было принято в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19.

Для вопросов по дистанционному обучению в Ленинградской области работает горячая линия. Звонки принимаются по телефону: +7 (812) 539-50-90.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за сутки выявили 10 новых случаев коронавируса.