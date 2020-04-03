Дорожники дезинфицируют остановки на трассах Ленобласти

В Ленинградской области дорожные службы проводят работы по дезинфекции остановок транспорта на региональных трассах.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГКУ «Ленавтодор», дорожники дезинфицируют остановочные павильоны и прилегающие территории, используя хлорактивные растворы. Обработка проводится не реже дву раз в неделю.

Дорожники также обрабатывают дворы, проезды и детские площадки. Ленинградцам рекомендуют закрывать окна и оставаться дома во время дезинфекции в границах населенных пунктов.

Параллельно с дезинфекцией дорожники проводят обычные весенние работы: ремонт дорог, очистка обочин от мусора и проверка водопропускных труб и мостов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на всех парковках в Петербурге проводят тщательную дезинфекцию.