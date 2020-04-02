На всех парковках в Петербурге проводят тщательную дезинфекцию

На всех парковках в Петербурге проводят тщательную дезинфекцию
Всё парковочное оборудование и бесконтактные парковочные карты обрабатываются дезинфицирующими препаратами. Фото: http://gcup.spb.ru

Городские автостоянки подготовили к эксплуатации в весенне-летний период и провели тщательную санитарную обработку.

Об успешном проведении плановых мероприятий по подготовке парковок к весенне-летнему сезону отчитались в Городском центре управления парковками (ГЦУП) в четверг, 2 апреля. Дезинфекция в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции коснулась не только городских, но и перехватывающих автостоянок.

Помимо этого, сотрудники ГЦУП проверили техническое состояние автоматической парковочной системы, провели тщательную уборку территорий, причем не только дорожного покрытия, но и охранных павильонов, пунктов оплаты, и предупредительных знаков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам, не платившим за парковку до того, как система стала отлажено действовать, назначат штрафы.

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