Доктор медицинских наук описал сценарий развития коронавируса в России

Профессор Анатолий Альштейн считает, что Россию в отношении распространения коронавируса ждет ситуация, аналогичная текущей в Германии.

Эксперт подчеркнул, что в Германии крайне низкий показатель смертности от коронавирусной инфекции, в отличие от других стран, например, Италии и США. В этом смысле Россия, вероятнее всего, пойдет по немецкому пути, рассказал ученый в беседе с порталом Ura.ru.

Тем не менее, предупредил Альштейн, не стоит забывать, что, несмотря на достаточно строгие превентивные меры, эпидемия на территории страны находится в начальной стадии. Нас еще ожидает рост заболеваемости COVID-19. При этом профессор допускает, что в разных странах сейчас бушуют эпидемии разных видов коронавируса. Китайский штамм вполне мог мутировать, выйдя за пределы Поднебесной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые провели первые испытания вакцины от коронавирусной инфекции.