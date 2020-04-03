Американские ученые провели первые испытания вакцины от коронавируса

В ходе разработок ученые использовали новый механизм для транспортировки препарата в организм человека. Исследователи вводили вакцину с помощью небольшого пластыря размером с подушечку пальца, который имеет около 400 крошечных игл. При наклеивании пластырь доставляет препарат через кожу, а затем полностью растворяется. Фото: pixabay.com

В ходе разработок ученые использовали новый механизм для транспортировки препарата в организм человека. Исследователи вводили вакцину с помощью небольшого пластыря размером с подушечку пальца, который имеет около 400 крошечных игл. При наклеивании пластырь доставляет препарат через кожу, а затем полностью растворяется. Фото: pixabay.com

Специалисты из Питтсбургского университета в США поделились итогами первых испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Новый препарат разработан на основе предшествующего опыта ученых, полученного во время борьбы с вирусами SARS-CoV («птичьего гриппа») в 2003 году и MERS-CoV (лихорадки Эбола) в 2014 году. Потенциальное лекарство при попадании в организм производит антитела в количетсве, необходимом для нейтрализации вируса.

Тестирование на здоровых мышах показало хорошие результаты, однако на инфицированных животных действие вакцины не проверяли. Тем не менее, есть результаты испытаний аналогичной вакцины от Эболы, которая хорошо себя зарекомендовала. Сейчас ученые надеются получить разрешение на проведений испытаний на добровольцах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти за сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего по России — 601.