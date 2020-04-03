Сотрудники Морского порта в Петербурге обследуются на COVID-19

АО «Морской порт Санкт-Петербург» начало проводить тестирование на коронавирус своих работников, задействованных в погрузочно-разгрузочных работах.
Морской порт является предприятием непрерывного цикла действие и продолжает работать в выходную неделю, введенную в рамках ограничительных мерт для борьбы с распространением коронавируса.
Фельдшеры медпунктов на территории предприятия проводят забор биоматериалов у работников, которые находятся на смене. Отобранные анализы направляются на исследование в лабораторию.
Кроме того, для обеспечения охраны труда Морской порт отменил командировки, контакты работников с экипажами судов, офисный персонал переведен на дистанционный режим работы, работникам выдали индивидуальные средства защиты. Также на территории порта регулярно проводится дезинфекция.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге увеличилось число лабораторий, где тестируют на коронавирус.