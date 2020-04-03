Более 300 петербуржцев находятся в Боткина с признаками ОРВИ

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

На сегодняшний день, 3 апреля, в стационаре инфекционной больницы имени Боткина находятся 317 петербуржцев с подозрением на COVID-19.

Петербуржцы, госпитализированные в стационар Боткинской больницы, имеют признаки ОРВИ после прибытия в страну из-за границы. Как сообщает оперативный штаб, среди пациентов с подозрением на коронавирус есть 25 детей старше пяти лет.

За прошедшие сутки в клинику поступило 37 пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Кроме того, были выписаны 47 петербуржцев с отрицательными тестами.

Сейчас на карантине находится более 8,8 тыс. человек. 67 из них в обсервации, остальные 8794 находятся дома на карантине.

В экстренную службу 112 поступило 2,1 тыс. звонков, связанных с коронавирусом. 187 обращений направили в службу скорой медицинской помощи, 292 — в полицию, а остальных просто проконсультировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице лечат 100 человек с COVID-19.