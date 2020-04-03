В Петербурге уничтожили две тысячи опасных гвоздик

Уничтоженные цветы были заражены опасным карантинным вредителем.
Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону, живые насекомые были найдены в партии срезанных гвоздик, завезенных в Петербург из-за границы. Цветы находились на складе временного хранения.
Результаты лабораторных исследований показали, что в цветах были особи опасного карантинного вредителя — западного цветочного (калифорнийского) трипса.
Зараженные гвоздики прибыли в Петербург из Колумбии через Латвию по заказу фирмы, занимающейся оптовой торговлей цветами.
В итоге 1950 срезанных гвоздик уничтожили.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уничтожат 50 кг сушенных цветков персика из Китая.