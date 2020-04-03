Почта России организует доставку пенсий и пособий на дом

Такие меры приняты для обеспечения безопасности граждан в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу в России и Санкт-Петербургу.

Примечательно, что лишь 8% граждан до сих лично приходят получать пенсии в отделения. Но в апреле эти люди могут остаться дома. Почтальон доставит все выплаты в установленный для этого день. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Помимо этого, позвонив по номеру контактного центра 8-800-1-000-000 жители Северной столицы и Ленобласти смогут оставить заявку на на доставку товаров первой необходимости, которые представлены в ассортименте отделений почты. Также, на дом может прийти почтальон со специальным почтово-кассовым терминалом. С помощью него можно оплатить коммунальные услуги, заплатить за связь и воспользоваться нужными услугами Почты России. Сервис очень удобен и прост, оплата проходит онлайн, а в конце операции плательщику выдается чек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Почта России» временно остановила сообщение с 15 странами.