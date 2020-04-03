В Москве запретили поездки на машине вдвоем

В Москве запретили поездки на машине вдвоем. Совместное прибывание в авто нарушает разрешенную дистанцию между людьми. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Если в автомобиле едет один, он не может посадить второго, третьего, четвертого — это будет нарушение 1,5 метра, и, конечно, они будут оштрафованы», — сказал он в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Исключению составляют люди, которые проживают вместе и находящиеся на совместной изоляции. С собой им необходимо иметь паспорт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штраф за нарушение режима повышенный готовности. Нарушители должны будут заплатить до 4 тыс. рублей. Повторный проступок наказывается штрафом до 5 тыс. рублей.

Режим всеобщей самоизоляции в Москве продлен до 1 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрирован 601 новый случай заражения коронавирусом. Из них 448 приходится на Москву, 34 — Московскую область. Один из заболевших в столице скончался.