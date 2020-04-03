В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве женщины
Полиция сработала оперативно. Фото: Baltphoto

Ранее тело погибшей обнаружили в лесу недалеко от деревни Замошье в Бокситогорском районе Ленобласти.

В ходе расследования, следствие составило версию случившегося. Убийство произошло в доме жертвы, в котором в гостях находилось 4 человека. В результате распития алкогольных напитков, один из гостей начал конфликт с женщиной, в результате чего начал ее избивать. Убедившись в смерти жертвы, мужчина хладнокровно поместил ее тело в мешок и закопал в лесном массиве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

В результате совместного расследования следователей, криминалистов и сотрудников местного ОВД, преступление было раскрыто, также, удалось найти гражданина, который причастен к его совершению.

Выяснилось, что это 37-летний местный житель. В данный момент он задержан, в ближайшее время ему вынесут обвинение. Решается вопрос о мере пресечения.

Следственным отделом по городу Бокситогорск СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти петербуржца осудят за убийство и нелегальное хранение оружия.

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