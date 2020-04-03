Нурмагомедов заявил о готовности драться с Фергюсоном, если сможет вылететь из России

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов к бою с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться 18 апреля в Бруклине (США). В среду чемпион UFC в легком весе сообщил, что остается на карантине из-за ситуации с новым вирусом, из-за чего не состоится предстоящий бой.

В интервью ESPN Нурмагомедов рассказал, что ежедневно тренируется в тренажерном зале, который есть в его доме. Он заявил, что если в UFC ему назовут место проведения боя, то он прилетит туда.

«Я вылечу из России и буду драться», — заявил Нурмагомедов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изначально бой должен был состояться в Нью-Йорке. Однако местные власти запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения вируса.