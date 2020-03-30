«Турнир может пройти без меня»: Нурмагомедов рассказал, что UFC ищет нового соперника Фергюсону

&#171;Турнир может пройти без меня&#187;: Нурмагомедов рассказал, что UFC ищет нового соперника Фергюсону
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram khabib_nurmaghomedov

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его поединок с Тони Фергюсоном может не состояться.

Бой должен пройти 18 апреля. Изначально его местом проведения был выбран Нью-Йорк, но позже местные власти запретили проведение массовых мероприятий из-за пандемии. Новое место проведения UFC 249 пока не объявлено.

В своем Instagram-аккаунте Нурмагомедов сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о том, что турнир проведут без него, если боец не может принять в нем участие.

«Сейчас я не могу ни выехать из России, ни въехать в Америку», — заявил российский спортсмен.

Он также рассказал о том, что ему стало известно, что UFC ищет нового соперника для Фергюсона. Спортсмен подчеркнул, что готов к бою, но сложившаяся обстановка играет против него.

«Есть вещи, которые зависят не только от нас», — подытожил Нурмагомедов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак заявила о «времени истероидов» во время пандемии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бой коронавирус нурмагомедов Тони Фергюсон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный намерен изолировать всех петербуржцев старше 65 лет
Бездомные люди во время эпидемии коронавируса смогут жить в домах ночного ...
Петербуржец ответит перед судом за сбыт наркотиков
10 апреля начнется прием заявок на конкурс «Доверие потребителя»
В Роспотребнадзоре назвали число инфицированных COVID-19 в мире на утро 30 марта
В апреле в Петербурге отменят около 100 электричек пригородного направления
Шесть петербуржцев, не сообщивших о своих путешествиях, оказались в Боткина
Работникам ЖКХ объяснили как проводить уборку парадных в условиях коронавируса