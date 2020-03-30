«Турнир может пройти без меня»: Нурмагомедов рассказал, что UFC ищет нового соперника Фергюсону

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его поединок с Тони Фергюсоном может не состояться.

Бой должен пройти 18 апреля. Изначально его местом проведения был выбран Нью-Йорк, но позже местные власти запретили проведение массовых мероприятий из-за пандемии. Новое место проведения UFC 249 пока не объявлено.

В своем Instagram-аккаунте Нурмагомедов сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о том, что турнир проведут без него, если боец не может принять в нем участие.

«Сейчас я не могу ни выехать из России, ни въехать в Америку», — заявил российский спортсмен.

Он также рассказал о том, что ему стало известно, что UFC ищет нового соперника для Фергюсона. Спортсмен подчеркнул, что готов к бою, но сложившаяся обстановка играет против него.

«Есть вещи, которые зависят не только от нас», — подытожил Нурмагомедов.

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