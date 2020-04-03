Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Он считает, что многие люди столкнутся с депрессией из-за нехватки денег и неуверенности.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости. Он заявил, что карантин повлечет за собой множество проблем – после его окончания граждане столкнутся с социальной депрессией, вызванной нехваткой средств и неуверенностью в будущем.

Медик также вспомнил, что сейчас многим детям не могут сделать прививки. Врач заявил, что сейчас все озабочены дезинфекцией, но из-за нее у некоторых граждан может появиться аллергия. Комаровский уточнил, что сейчас больницы доступны в основном коронавирусным больным, а остальные пациенты с трудом попадают в учреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подготовят более 6 тысяч специализированных коек из-за коронавируса.