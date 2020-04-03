Сети Ленобласти работают с высоким нагрузкам из-за режима самоизоляции

В отдельных локациях было замечено увеличение роста трафика в 3,5 раза. Фото: pixabay

В отдельных локациях было замечено увеличение роста трафика в 3,5 раза. Фото: pixabay

В Ленобласти с момента начала самоизоляции местные жители начали потреблять на 10-30% больше интернет-трафика.

Как сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на результаты мониторинга, проведенного комитетом цифрового развития региона, в отдельных локациях было замечено увеличение роста трафика в 3,5 раза.

Такой показатель объясняется массовым переходом на удаленную работу, повышенным спросом на дистанционное образование, цифровые видеосервисы, а также ростом количества онлайн-платежей.

Предоставляющие услуги связи компании заверили, что инфраструктура построена с большим запасом и способна выдерживать резкий рост нагрузок в течение длительного времени. Там также добавили, что при необходимости операторы готовы расширить каналы передачи данных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России разрешили продавать лекарства в интернет-магазинах на фоне коронавируса.