Власти Ленобласти помогут деньгами семьям с низким доходом

Выплаты составят пять тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с главами районов. Он заявил, что власти помогут семьям, оказавшимся в затруднительном положении из-за коронавируса. Те семьи, доход которых на одного ниже 70% от среднего дохода по региону, получат по пять тысяч рублей. Сейчас базовая величина составляет почти 32 тысячи рублей.

Также поддержать людей, которые потеряли работу во время пандемии. Ленинградцам нужно будет предоставить справку о том, что работодатель отказался выплачивать деньги. Дрозденко пообещал, что разговаривать и разбираться будут с каждым. Для тех, кто страдает от хронических заболеваний, получат две тысячи рублей, но им обязательно нужно соблюдать режим самоизоляции.

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