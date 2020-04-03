Власти Ленобласти помогут деньгами семьям с низким доходом

Власти Ленобласти помогут деньгами семьям с низким доходом
Область поддержит своих граждан. Фото: pixabay.com

Выплаты составят пять тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с главами районов. Он заявил, что власти помогут семьям, оказавшимся в затруднительном положении из-за коронавируса. Те семьи, доход которых на одного ниже 70% от среднего дохода по региону, получат по пять тысяч рублей. Сейчас базовая величина составляет почти 32 тысячи рублей.

Также поддержать людей, которые потеряли работу во время пандемии. Ленинградцам нужно будет предоставить справку о том, что работодатель отказался выплачивать деньги. Дрозденко пообещал, что разговаривать и разбираться будут с каждым. Для тех, кто страдает от хронических заболеваний, получат две тысячи рублей, но им обязательно нужно соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителям Пушкинского района не понравилась работа коммунальщиков, дезинфицирующих детские площадки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр дрозденко ленинградская область
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге раскрыли разбойное нападение на студента
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19