На Ропшинском ДТП: из четверых погибли двое

На Ропшинском ДТП: из четверых погибли двое
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: Baltphoto

Еще двое находятся в больнице под наблюдением врачей.

Все случилось сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на Ропшинском шоссе – там столкнулись несколько автомобилей. Chevrolet, ехавший по «встречке», врезался в две машины, в результате его отбросило в столб.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Два человека погибли на месте от серьезности полученных травм, а еще двое были госпитализированы. Непонятно, каково состояние граждан, находящихся в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Витебском в аварии пострадали три человека. Двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии, а еще один получил травмы средней тяжести.

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