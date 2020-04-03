На Витебском в аварии пострадали три человека

Двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии, а еще один получил травмы средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем рассказали в Telegram-канале «Аварийный Петербург». Все случилось в пятницу вечером на Витебском проспекте – там иномарка наехала на бордюрный камень. В результате два человека получили тяжелые травмы, еще один находится в состоянии средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов уже разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге сильный ветер повалил дерево на микроавтобус. От него осталась разве что груда бесформенного металла.