На Витебском в аварии пострадали три человека

На Витебском в аварии пострадали три человека
Три человека госпитализированы. Фото: Pixabay

Двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии, а еще один получил травмы средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем рассказали в Telegram-канале «Аварийный Петербург». Все случилось в пятницу вечером на Витебском проспекте – там иномарка наехала на бордюрный камень. В результате два человека получили тяжелые травмы, еще один находится в состоянии средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов уже разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге сильный ветер повалил дерево на микроавтобус. От него осталась разве что груда бесформенного металла.

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