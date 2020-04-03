В Петербурге сильный ветер повалил дерево на микроавтобус

В городе разгулялась стихия.

Происшествие произошло сегодня, 3 апреля. В Калининском районе на улице Вавиловых дерево упало на припаркованный во дворе микроавтобус. Такого удара транспорт пережить не смог. От него осталась разве что груда бесформенного металла.

Есть в этой истории и хорошее. Внутри салона никого не было, поэтому никто не пострадал. Фотографии случившегося были опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В той же группе очевидцы сообщили о падении еще одного дерева на машину на улице Рихарда Зорге. Но водителю этого автомобиля повезло больше. Транспорт практически не задет — виднеется лишь небольшая вмятина.

Напомним, МЧС предупреждало, что в городе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. В некоторых местах скорость может достигать даже 22 м/с. В связи с этим, водителям необходимо быть внимательными. Сейчас не лучший момент для парковки рядом с деревьями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильный ветер и дождь ждут жителей Петербурга.