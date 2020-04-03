Сильный ветер и дождь ждут жителей Петербурга

Сильный ветер и дождь ждут жителей Петербурга
Жителей Петербурга ждет мокрый снег, переходящий в дождь. Фото: Baltphoto

В Петербург вместе с циклоническим вихрем пришла облачная погода с прояснениями. Сегодня, 3 апреля, в городе пройдут дожди с мокрым снегом, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем фейсбуке, на погоду в Петербурге повлияет циклонический вихрь, смещающийся к востоку по северным регионам.

По данным Леуса, температура воздуха за окном в Петербурге поднимется не выше +5…+7 градусов, той же температуры можно ждать и в Ленобласти. Юго-западный ветер подует с порывами до 15/20 м/с. Атмосферное давление будет расти.

На грядущих выходных, 4 и 5 апреля, в городе пройдет мокрый снег. Температура воздуха днем составит +3…+6 градусов. Ветер сбавит свои обороты до умеренного. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица из-за ночных заморозков до -1 градуса. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики обещают жаркую весну и лето в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дождь новости спб погода сильный ветер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19
В Петербурге спасли серого тюлененка