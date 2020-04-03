Сильный ветер и дождь ждут жителей Петербурга

В Петербург вместе с циклоническим вихрем пришла облачная погода с прояснениями. Сегодня, 3 апреля, в городе пройдут дожди с мокрым снегом, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем фейсбуке, на погоду в Петербурге повлияет циклонический вихрь, смещающийся к востоку по северным регионам.

По данным Леуса, температура воздуха за окном в Петербурге поднимется не выше +5…+7 градусов, той же температуры можно ждать и в Ленобласти. Юго-западный ветер подует с порывами до 15/20 м/с. Атмосферное давление будет расти.

На грядущих выходных, 4 и 5 апреля, в городе пройдет мокрый снег. Температура воздуха днем составит +3…+6 градусов. Ветер сбавит свои обороты до умеренного. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица из-за ночных заморозков до -1 градуса. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики обещают жаркую весну и лето в Петербурге.