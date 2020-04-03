Волонтеры просят обязать клиники искать доноров костного мозга во всех регистрах России

Волонтеры просят обязать клиники искать доноров костного мозга во всех регистрах России
Петиция собрала менее тысячи подписей. Фото: change.org

Каждый год операция необходима примерно 5 тысячам пациентов.

Об этом стало известно 3 апреля. Петиция появилась на сайте Change.org. Ее авторы – волонтеры, развивающие донорство костного мозга в России, обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой обязать государственные клиники использовать все возможности для поиска доноров костного мозга в России. Они также просят не игнорировать Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Авторы петиции отмечают, что ежегодно трансплантация нужна пяти тысячам человек, а находят донора в среднем только 1,7 тысяч, еще тысяча умирают. Волонтеры убеждены, что клиники делает далеко не все, что в их силах, и предлагают гражданам оплачивать трансплантат из-за рубежа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы создали петицию, чтобы защитить уволенного главврача больницы Боткина.

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