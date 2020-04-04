Стало известно, как худеют Лолита, Бабкина и Степаненко

Стало известно, как худеют Лолита, Бабкина и Степаненко
Степаненко сильно похудела за год. Фото: https://www.instagram.com/s.a.drobotenko/

Диетологи рассказали секрет быстрого сброса веса.

В последнее время знаменитости сильно похудели, что вызвало множество вопросов. Поклонники хотят секрет идеальной фигуры, и диетологи его раскрыли, сообщает портал «Экономика Сегодня». Так, Степаненко старается есть маленькими порциями, а вредную пищу жует, но не проглатывает. Врачи отмечают, что такой способ вреден, так как может спровоцировать язву.

Лолита обратилась за помощью к специалисту, который составил ей рацион. Певице сказали, что можно есть, а какие продукты лучше исключить.

Бабкина же предпочитает худеть на интервальном голодании – она ест в определенное время. Например, 16 часов голодает, а в оставшееся время может принимать пищу. Так артистка сбросила 22 килограмма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетологи нашли способ защитить легкие во время пандемии. Они советуют пить чай с куркумой для поддержания иммунитета.

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