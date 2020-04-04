Россия приостановила разрешения на рейсы для вывоза россиян из-за рубежа

Росавиация приостановила разрешения на рейсы для вывоза россиян из-за границы.

«Действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов… связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ… временно приостановлено»,— цитирует сообщение РИА «Новости».

В сообщении также отмечается, что такая мера направлена на то, чтобы не допустить новой волны случаев заражения, которую могут привезти россияне из других стран.

Ранее Россия отказалась от эвакуации граждан.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 4 149 человек, умерли 38. При этом 281 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.