Певица Pink рассказал о положительном тесте на коронавирус

Американская певица Pink рассказала, что у нее обнаружили коронавирус. Об этом она сообщала в Twitter.

Певица сообщила о том, что две недели назад у нее и ее трехлетнего сына Джеймсона появились симптомы коронавируса. После этого она решила сдать анализы, которые показали положительный результат.

Теперь вся ее семья находится на домашнем карантине.

Певица отметила, несколько дней назад они снова прошли тест на коронавирус и результат которого оказался отрицательным.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 4 149 человек, умерли 38. При этом 281 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.