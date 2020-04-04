В Китае за сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае за сутки выявили 19 новых случаев заражения новым коронавирусом, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что 18 случаев заражения коронавирусом были завезены из других стран. В больницах остаются 1562 человека, при этом 94% всех зараженных выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 4 149 человек, умерли 38. При этом 281 пациент вылечился.

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