Сомнолог посоветовал забыть о будильнике на время самоизоляции

Врач отметил, что что норма сна у каждого человека своя. Фото: Pixabay

Врач отметил, что что норма сна у каждого человека своя. Фото: Pixabay

Врач-сомнолог Александр Калинкин посоветовал отказаться от будильника во время самоизоляции.

По его словам, будильник является причиной хронического недосыпания, что как следствие отражается на здоровье человека и даже на активности генома, сообщает ТАСС.

«Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным», — сказал врач.

Он отметил, что норма сна у каждого человека своя. У совершеннолетних людей она обычно составляет от 7 до 9 часов, но допустимы и границы на уровнях 6 и 10 часов.

Во многих регионах действует режим самоизоляции. В недавнем обращении президент России Владимир Путин заявил о продлении «выходной недели» до 30 апреля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 4 149 человек, умерли 38. При этом 281 пациент вылечился.

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