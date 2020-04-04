Врач рассказал, в каких случаях нужно надевать маску

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев рассказал, что маску нужно надевать при контакте с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом.

Он отметил, что вероятность подцепить заразу есть в магазинах, метро и больницах, сообщает «АиФ». По его словам, маска не может гарантировать на 100% защиту от вируса — он меньше, чем поры в маске. Носить маску на улицах нет смысла — в нее забьется пыль, а вирусы «не летают в воздухе».

Врач также отметил, что маска эффективна до двух-трех часов и напомнил, что ее нужно правильно снимать, а затем положить в пакет, завязать его, после чего выбросить.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 4 149 человек, умерли 38. При этом 281 пациент вылечился.

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