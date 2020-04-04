Беглов утвердил новые правила на время вынужденных выходных

Губернатор Александр Беглов установил новые правила на время вынужденных выходных из-за коронавируса.

Петербуржцы старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции, получат по две тысячи рублей. Кроме того, они смогут бесплатно получать лекарственные препараты и медицинские изделия по рецептам врачей.

Продуктовые магазины, аптеки и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города, продолжат работать. Службам такси поручено обеспечить регулярную дезинфекцию машин.

До 30 апреля для посещения будут закрыт букмекерские конторы, пункты приема ставок, детские и спортивные площадки, парки, скверы и сады.

Напомним, в своем недавнем обращении президент России Владимир Путин заявил, что «нерабочая неделя» продлится до 30 апреля.

Ранее Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома — покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 4 149 человек, умерли 38. При этом 281 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что домашние животные не болеют коронавирусом. Кроме того, они не являются даже переносчиками. В последнее время жители Северной столицы очень волнуются из-за COVID-19. Что неудивительно, ведь в городе уже зарегистрированы случаи заболевания.