Сильный ветер поднял уровень воды в Неве

Сильный ветер поднял уровень воды в Неве
Уровень воды в Неве поднялся. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Накануне вечером, 3 апреля, в Северной столице поднялся уровень воды в Неве до 104 см около Горного института.

Причиной этому стал сильный ветер, который бушует в городе уже несколько дней. На погоду повлиял циклонический вихрь, который смещается к востоку европейской части страны.

Дамбу не стали закрывать. Последний раз ее закрывали в середине марта, тогда уровень воды составлял 90 см.

Вода достигла уровня в 104 см примерно в половину восьмого вечера. Спустя три часа она опустилась до уровня в 82 см. По данным на день 4 апреля, уровень воды в Неве составляет 60 см.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 13 марта в Северной столице пришлось закрыть дамбу: дождливая и ветреная погода создала угрозу наводнения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дамба новости спб уровень воды в неве
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге раскрыли разбойное нападение на студента
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19