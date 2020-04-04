Сильный ветер поднял уровень воды в Неве

Накануне вечером, 3 апреля, в Северной столице поднялся уровень воды в Неве до 104 см около Горного института.

Причиной этому стал сильный ветер, который бушует в городе уже несколько дней. На погоду повлиял циклонический вихрь, который смещается к востоку европейской части страны.

Дамбу не стали закрывать. Последний раз ее закрывали в середине марта, тогда уровень воды составлял 90 см.

Вода достигла уровня в 104 см примерно в половину восьмого вечера. Спустя три часа она опустилась до уровня в 82 см. По данным на день 4 апреля, уровень воды в Неве составляет 60 см.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 13 марта в Северной столице пришлось закрыть дамбу: дождливая и ветреная погода создала угрозу наводнения.