В Ленобласти проверят качество дезинфекции жилых домах и дворах

В Ленобласти проверят качество дезинфекции жилых домах и дворах
Дезинфекция подъезда в Ленобласти. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области Госжилнадзор собирается проверить санитарное состояние жилых домов, придворовых территорий и улиц в нескольких районах. Проверки пройдут на следующей неделе.

Так, качество дезинфекции будет проверено в Сосновом Бору и следующих районах: Ломоносовский, Киришский, Тихвинский, Бокситогорский, Всеволожский, Волосовский и Кировский.

Управляющие компании получили разъяснения по обработке мест общего пользования многоквартирных домов. Обработку проводят с применением хлор-содержащих средств входных групп подъездов, перил лестниц, почтовых ящиков, кнопок лифтов, подоконников. Также проводится влажная уборка пола на лестничных клетках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какие подъезды Ленобласти подверглись санобработке.

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