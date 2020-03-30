Стало известно, какие подъезды Ленобласти подверглись санобработке

Стало известно, какие подъезды Ленобласти подверглись санобработке
Подъезды продезинфицируют. Фото: lenobl.ru

Глава управления Роспотребнадзора Ленобласти Ольга Историк рассказала о мерах борьбы с распространением коронавируса в регионе.

Так, по словам главы управления ведомства, медики экстренно госпитализируют всех ленинградцев, у которых есть признаки ОРВИ после возвращения из-за границы. После специалисты подвергают санобработке подъезды, в которых проживают госпитализированные. Она отметила, что «это — действия на опережение».

За минувшие выходные, 28 и 29 марта, в Ленобласти обработали два подъезда дома в Лодейном поле. Еще три подъезда обработали во Всеволожском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подъезды в Ленобласти начали дезинфицировать из-за коронавируса. Такие рекомендации дал областной Комитет государственного жилищного надзора и контроля.

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