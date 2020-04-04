В Выборге дезинфицируют входы в продуктовые магазины

В Выборге дезинфицируют входы в продуктовые магазины
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области жители Выборга засняли на видео из окон своих домов, как работники дезинфицируют город.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», местные жители стали свидетелями проводимых работ по дезинфекции входов в продуктовые магазины, которые продолжают функционировать в «нерабочие дни». Специалисты в защитных масках и костюмах обрабатывают общественные места, в которых люди могут заразиться коронавирусом.

Согласно постановлению областного правительства, работники должны проводить дезинфекцию дворов и общественные пространств не менее двух раз в неделю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти проверят качество дезинфекции жилых домах и дворах.

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