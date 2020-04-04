Медики получат часть автопарка правительства Ленобласти

Решение о передаче медикам части автопарка принял губернатор Ленобласти в рамках принимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Online47, часть высвободившегося автопарка регионального правительства передадут областному комитету по здравоохранению, а также службам ГО по предотвращению ЧС.

Такое решение было принято по причине перехода чиновников на дистанционную работу. Легковые автомобили и микроавтобусы начнут задействовать для передвижения медиков и оперативных служб с начала недели, 6 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки COVID-19 подтвердили у 582 россиян. В Ленобласти за день выявлено шесть заболевших, а в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 15 пациентов.