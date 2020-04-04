Россиянам рассказали об основном способе передачи COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что почти во всех случаях (96%) новый тип коронавируса передается капельным путем.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Роспотребнадзора Анну Попову, на сегодняшний день специалисты знают, что чаще всего люди заражаются коронавирусом капельным путем. Остальные 4-6%, по данным разных исследований, заражаются воздушным путем, заявила Попова.

Глава ведомства отметила, что «вирус тяжелый и передается в капле». По словам Поповой, один зараженный COVID-19 человек с выраженными симптомами может заразить трех человек. Если у него нет симптомов, то он может заразить одного человека.

Кроме того, она добавила, что коронавирус сохраняется на поверхности 72 часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки COVID-19 подтвердили у 582 россиян.