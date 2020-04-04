Россияне чаще всего завозили коронавирус в страну из Европы

Коронавирус в Россию завезли граждане, вернувшиеся из 73 стран, среди которых лидерами по завозу коронавируса стали Италия, Испания, Франция и ОАЭ.

Как сообщает РИА Новости, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что из всего числа зараженных коронавирусом в России пациентов 808 человек завезли его из-за рубежа, 2854 — заразились в России, а остальные 487 — под вопросом.

Голикова отметила, что большинство зараженных коронавирусом россиян — пожилые люди с хроническими заболеваниями. Зафиксированные в России 43 смерти — это люди старших возрастов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам рассказали об основном способе передачи COVID-19.