Десятки жителей Ленобласти получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Ленинградской области оштрафовали 59 нарушителей режима самоизоляции, согласно данным на 3 апреля.

Самое большое количество штрафов было выписано во Всеволожском районе, где к ответственности привлекли 18 человек. Кроме того, правоохранители выловили нарушителей, живущих в Кировском, Приозерском, Выборгском, Киришском, Лодейнопольском, Тосненском, Ломоносовском, Волосовском, Волховском, Лужском, Сланцевском и Гатчинском районах, а также в Сосновом Бору.

Нарушением режима отметились и петербуржцы — штрафы были выписаны 192 местным жителям. Напомним, что штраф по статье 19.4 КоАП РФ составляет до тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство петербуржцев сидят дома: индекс по самоизоляции составляет 3,9.