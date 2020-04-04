Большинство петербуржцев сидят дома: индекс по самоизоляции составляет 3,9

Большинство петербуржцев сидят дома: индекс по самоизоляции составляет 3,9
Скриншот "Яндекс. Карты"

Несмотря на солнечную погоду за окном, большинство жителей Петербурга сидят по домам, соблюдая режим самоизоляции.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на три часа дня 4 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге составляет 3,9 балла, что означает, что «большинство людей дома». Для сравнения стоит отметить, что в это время в обычный выходной день до вспышки COVID-19, индекс составлял 0,5 балла.

В Мурино и в Колпино этот показатель немногим выше — 4,0 и 4,1 балла соответственно. Самый высокий индекс самоизоляции в России зафиксирован в Перми — 4,5.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург занял третье место по уровню самоизоляции. Как результат – меньше аварий и прочих преступлений. При этом горожане отмечают в социальных сетях, что увеличилось количество пожаров.

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