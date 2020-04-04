Большинство петербуржцев сидят дома: индекс по самоизоляции составляет 3,9

Несмотря на солнечную погоду за окном, большинство жителей Петербурга сидят по домам, соблюдая режим самоизоляции.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на три часа дня 4 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге составляет 3,9 балла, что означает, что «большинство людей дома». Для сравнения стоит отметить, что в это время в обычный выходной день до вспышки COVID-19, индекс составлял 0,5 балла.

В Мурино и в Колпино этот показатель немногим выше — 4,0 и 4,1 балла соответственно. Самый высокий индекс самоизоляции в России зафиксирован в Перми — 4,5.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург занял третье место по уровню самоизоляции. Как результат – меньше аварий и прочих преступлений. При этом горожане отмечают в социальных сетях, что увеличилось количество пожаров.