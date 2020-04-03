Петербург занял третье место по уровню самоизоляции

Граждане действительно стараются соблюдать все меры предосторожности.

Обо этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе компании «Яндекс», которая составила рейтинг уровня самоизоляции по России. Первое место заняла Москва, где людей на улицах сейчас практически не встретишь. На второй месте оказался Нижний Новгород, а на третьем – Санкт-Петербург. Также в пятерку лидеров попали Краснодар и Ростов-на-Дону.

После введённого режима самоизоляции дороги и улицы Северной столицы действительно опустели. Как результат – меньше аварий и прочих преступлений. При этом горожане отмечают в социальных сетях, что увеличилось количество пожаров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подготовят более 6 тысяч специализированных коек из-за коронавируса. В настоящее время, в городе реализовано 1,5 тыс. специализированных коек для людей с подозрением на коронавирус.