Сиделка бросила актрису Инну Макарову перед самой смертью

Сиделка бросила актрису Инну Макарову перед самой смертью
Макарова умерла 25 марта. Фото: Pixabay

Она не захотела работать со знаменитостью, у которой были проблемы с легкими.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем актриса Наталья Бондарчук рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Она заявила, что сиделка, которая приглядывала за Инной Макаровой, ушла от нее перед самой смертью звезды. В чем причина такого поступка знаменитость уточнять не стала. Бондарчук вспоминает, что еще недавно Макарова сидела с ними за одним столом на Новый год и обнимала внуков, а сейчас ее больше нет с ними.

Актрису, известной по роли в фильме «Девчата», уже похоронили. Из-за пандемии проститься пришли не более двадцати человек. Уточняется, что у Макаровой были проблемы с легкими, но они появились до распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Британии семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах.

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