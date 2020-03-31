В Британии семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах

Члены семьи попрощались с 86-летней родственницей погибшей от COVID-19, а потом сами почувствовали недомогание.

Первой на себе болезнь ощутила 65-летняя племянница умершей. К сожалению, спасти ее не удалось. Об этом сообщает Metro.

После этого было установлено, что у 16 остальных родственников проявился вирус или появились похожие симптомы. Большая часть заболевших относительно молодые граждане, но двое из общего числа все же находятся в зоне риска. Речь идет о 88-летней женщине и мужчине, у которого диагностирована хроническая болезнь почек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в РФ выявили 500 новых случаев заболевания. Всего в России от различных осложнений от патогена скончалось 8 человек. У всех них были хронические заболевания, которые могли повлиять на летальный исход.