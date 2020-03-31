Петербурге зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом

Петербурге зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге выявлены 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в Росси выявлено 500 новых случаев заражения в 24 российских регионах и восемь смертельных случаев. Всего в стране сейчас 2247 зараженных, 17 погибших, выздоровел 121 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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