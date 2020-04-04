Ученые уверены, что кошки по-своему общаются с человеком

Они мяукают только при контакте с людьми.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщает ToDay News Ufa. Исследователи выяснили, для чего кошки мяукают. Оказывается, они так общаются с человеком – это их специальный язык. Мяукая, они дают понять, что им что-то нужно: например, поесть. В других ситуациях кошки молчат, и не тратят энергию. Ученые также заметили — количество мяуканий зависит от характера. Какие-то «говорят» часто, какие-то реже.

Эксперты подчеркивают, что между собой животные так не разговаривают, для этого они используют запахи и движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кошки начали заражаться коронавирусом в Ухане. На COVID-19 были протестированы 102 животных после начала пандемии. Оказалось, что из всех протестированных инфицированными оказались 15 кошек.