Кошки начали заражаться коронавирусом в Ухане

Кошки начали заражаться коронавирусом в Ухане
Коронавирус может обнаружиться и у кошек из других стран. Фото: pixabay

Китайские ученые проверили кошек в городе Ухань на коронавирус и выяснили, что 15% из них являются переносчиками COVID-19.

Как сообщается на сайте bioRxiv, питомцев проверяли ученые из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Кошки заразились во время вспышки вируса в КНР.

На COVID-19 были протестированы 102 животных после начала пандемии. Оказалось, что из всех протестированных инфицированными оказались 15 кошек. Эксперты полагают, что это может происходить и в других странах, где бушует эпидемия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки COVID-19 подтвердили у 582 россиян. Число зараженных новым типом коронавируса в России превысило 4,7 тыс., включая 582 новых случая за прошедшие сутки, согласно данным оперативного штаба.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Китай коронавирус кошки ухань
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге раскрыли разбойное нападение на студента
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19