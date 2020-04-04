Кошки начали заражаться коронавирусом в Ухане

Коронавирус может обнаружиться и у кошек из других стран. Фото: pixabay

Коронавирус может обнаружиться и у кошек из других стран. Фото: pixabay

Китайские ученые проверили кошек в городе Ухань на коронавирус и выяснили, что 15% из них являются переносчиками COVID-19.

Как сообщается на сайте bioRxiv, питомцев проверяли ученые из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Кошки заразились во время вспышки вируса в КНР.

На COVID-19 были протестированы 102 животных после начала пандемии. Оказалось, что из всех протестированных инфицированными оказались 15 кошек. Эксперты полагают, что это может происходить и в других странах, где бушует эпидемия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки COVID-19 подтвердили у 582 россиян. Число зараженных новым типом коронавируса в России превысило 4,7 тыс., включая 582 новых случая за прошедшие сутки, согласно данным оперативного штаба.