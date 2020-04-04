За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 15 человек

За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 15 человек
Фото: pixabay.com

Четыре пациента успели выздороветь и покинуть больницу.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщили в городском оперативном штабе. За эту субботу у 15 человек диагностировали коронавирус в Северной столице, а в Ленинградской области зарегистрировали шесть новых случаев. Отмечается, что вылечить смогли четверых пациентов, которые отправились домой.

Всего в Санкт-Петербурге заболели 171 человек. Из них 28 выздоровели, двое умерли. Напоминаем, что в Александровской больнице коронавирус обнаружили у пяти сотрудников – там умер пациент с инфарктом миокарда, у которого посмертно нашли инфекцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов заявил, что Петербург получил 3,5 млрд рублей на койки для больных коронавирусом. Губернатор отчитался о получении средств перед президентом по телефону.

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