Беглов заявил, что Петербург получил 3,5 млрд рублей на койки для больных коронавирусом

Беглов заявил, что Петербург получил 3,5 млрд рублей на койки для больных коронавирусом
Беглов созвонился с Путиным. Фото: gov.spb.ru

Губернатор отчитался о получении средств перед президентом по телефону.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщила пресс-служба петербургской администрации. Губернатор Александр Беглов созвонился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что средства из федерального бюджета на койки для больных коронавирусом получены. Он также отчитался о ситуации в городе – сейчас больницы готовы принять более 2,6 тысяч пациентов, в скором времени появится еще 2767 коек.

Напоминаем, что на данный момент в Северной столице диагностировано более 170 случаев заражения, двое умерли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге детские площадки дезинфицируют от коронавируса. Работники в защитных костюмах обрабатывают детские площадки с помощью раствора с вирулицидной или антибактериальной активностью, который безопасен для человека.

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