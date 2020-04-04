В Петербурге детские площадки дезинфицируют от коронавируса

В Петербурге начали дезинфицировать детские площадках после постановления городского правительства о продлении карантинных мер до конца апреля.

Как сообщили «Новости Петродворцового района», детские площадки были закрыты для посещения из-за введенных накануне, 3 апреля, мер по борьбе с коронавирусом.

Работники в защитных костюмах обрабатывают детские площадки с помощью раствора с вирулицидной или антибактериальной активностью, который безопасен для человека. Эту жидкость наносят на все детские горки, качели и другие места, к которым могут прикасаться дети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Пушкинского района не понравилась работа коммунальщиков, дезинфицирующих детские площадки.