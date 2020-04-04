В Петербурге детские площадки дезинфицируют от коронавируса

В Петербурге детские площадки дезинфицируют от коронавируса
Площадки обрабатывают безопасным раствором. Фото: пресс-служба Петродворцового района

В Петербурге начали дезинфицировать детские площадках после постановления городского правительства о продлении карантинных мер до конца апреля.

Как сообщили «Новости Петродворцового района», детские площадки были закрыты для посещения из-за введенных накануне, 3 апреля, мер по борьбе с коронавирусом.

Работники в защитных костюмах обрабатывают детские площадки с помощью раствора с вирулицидной или антибактериальной активностью, который безопасен для человека. Эту жидкость наносят на все детские горки, качели и другие места, к которым могут прикасаться дети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Пушкинского района не понравилась работа коммунальщиков, дезинфицирующих детские площадки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дезинфекция детские площадки коронавирус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге раскрыли разбойное нападение на студента
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19